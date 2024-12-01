ГУР МОУ проводить комплексні заходи, щоб послабити протиповітряну оборону країни-агресорки

Ця РЛС використовувалася противником для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці. Орієнтовна вартість знищеного ворожого радіолокаційного комплексу становить 5 мільйонів доларів. У ГУР додали, що станція "Подльот" призначена, зокрема, для видачі цілевказівок для ЗРК С-300 та С-400 .

Фото: Вікіпедія Російська станція радіолокації 48Я6-К1 “Подлет”

А вже на наступний день, 29 листопада, бійці Головного управління розвідки Міноборони України знищили в тимчасово окупованому Криму ще три радіолокаційні комплекси росіян.

За даними розвідки, уражено одну РЛС "Каста-2е2" та дві РЛС "Подльот".

За класифікацією НАТО, весь комплекс заходів, який ГУР МОУ виконують в тимчасово окупованому Криму, – є першим етапом по деокупації півострова. Зокрема, знищення протиповітряної та протиракетної оборони росіян в Криму, а також місць базування ВКС РФ. Українські розвідники продовжують сталу практику завдавання точкових ударів по аеродромах ВКС РФ в Криму, а саме: Саки, Бельбек та Джанкой.

Після знищення ППО та ПРО росіян в Криму, враховуючи логістичну вразливість півострова, беруться під вогневий контроль основні локації – Кримський міст та Чонгарські мости. До того часу, поки системи ППО та ПРО росіян, а також місця базування їхньої авіації в Криму не будуть знищені, немає сенсу бити по Кримському мосту, якщо їхня протиповітряна оборона може перехопити українські ракети та дрони.

Наразі українське розвідтовариство проводить комплексні заходи, щоби послабити протиповітряну оборону країни-агресорки напередодні проанонсованих нашими стратегічними партнерами поставок винищувачів F-16. В разі успіху, це може дозволити Силам оборони України ефективніше використовувати F-16 на момент досягнення стратегічних цілей.

Це серйозні можливості для зменшення активності окупантів у плані завдавання ракетно-бомбових ударів безпосередньо по лінії бойового зіткнення. Крім того, це і зменшення ракетного терору щодо цивільного населення українських міст.

Останні удари українських розвідників по військових цілях у Криму та аеродромах на території РФ привели до знищення критично важливих елементів російських зенітно-ракетних комплексів класу "земля-повітря" С-300 і С-400.

У Росії не вистачає сучасних систем ПРО та ППО. Тому тактика превентивних ударів по цих системах має максимально послабити можливості російської сторони в моменті ефективної протидії українським атакам по законних військових цілях на окупованих територіях України і території країни-агресорки.

Незважаючи на те, що росіяни могли передислокувати частину польових складів і баз зберігання вглиб території РФ, залишаються стаціонарні цілі.

Це російські військові підприємства і, відповідно, ті ж склади ГРАУ, які передислокувати фізично неможливо. Тому законних цілей для ГУР МОУ на території Російської Федерації ще більш ніж достатньо.

Нагадаю, днями дрони ГУР МО уразили об’єкт паливно-енергетичного комплексу в Калузькій області РФ.