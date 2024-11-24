Сили оборони на Курщині уразили російську радіолокаційну станцію ЗРК "С-400"

Сили оборони на Курському напрямку уразили радіолокаційну станцію ЗРК "С-400", якою російська армія здійснювала обстріли мирних жителів прифронтових регіонів України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У ніч на 24 листопада підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали групового удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії рф на території Курської області", — ідеться в повідомленні.

Зафіксовано успішне влучання в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу "С-400".

Вказаний підрозділ збройних сил РФ вів бойову роботу у режимі "земля-земля", уражаючи наземні нерухомі цілі. Під такі обстріли російських загарбників здебільшого потрапляють цивільні об’єкти та мирні мешканці населених пунктів у прифронтових регіонах України.