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Сили оборони на Курщині уразили російську радіолокаційну станцію ЗРК "С-400"

Підрозділ ЗС РФ обстрілював з "С-400" цивільні об’єкти прифронтових регіонів України.

Сили оборони на Курщині уразили російську радіолокаційну станцію ЗРК "С-400"
ЗРК С-400 армії РФ
Фото: Генштаб

Сили оборони на Курському напрямку уразили радіолокаційну станцію ЗРК "С-400", якою російська армія здійснювала обстріли мирних жителів прифронтових регіонів України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У ніч на 24 листопада підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали групового удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії рф на території Курської області", — ідеться в повідомленні.

Зафіксовано успішне влучання в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу "С-400". 

Вказаний підрозділ збройних сил РФ вів бойову роботу у режимі "земля-земля",  уражаючи наземні нерухомі цілі. Під такі обстріли російських загарбників здебільшого потрапляють цивільні об’єкти та мирні мешканці населених пунктів у прифронтових регіонах України.

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