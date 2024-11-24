Сили ППО знищили півсотні російських дронів, бойова робота триває

У ніч на 24 листопада російська армія атакувала Україну ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із Орла та Брянської області (РФ). Загалом виявлено та здійснено супровід 73 ворожих БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 50 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській областях.

19 безпілотників локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони.В повітрі — 4 ворожих БпЛА, бойова робота триває.

До відбиття нападу залучаються авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Фото: повітряні сили

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