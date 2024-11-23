Головне за суботу, 23 листопада: бої на Покровському напрямку, новації в бронюванні

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16:00 23 листопада кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 125.

Тільки на Покровському напрямку ворог атакував 28 разів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 23 листопада – в новині.

Кабінет Міністрів зробив чіткішою процедуру бронювання військовозобов’язаних на період воєнного стану.

З 1 грудня бронювання знову відбуватиметься через «Дію». При цьому всі критично важливі підприємства повинні підтвердити свій статус до 28 лютого 2025 року відповідно до нових критеріїв.

Перед цим закінчився аудит рішень щодо визначення підприємств, установ і організацій критично важливими. Після перевірок 95% із них зберегли свій статус. Піл час аудиту виявили низку порушень, зокрема, різке та необґрунтоване зниження зарплати працівникам після отримання підприємствам статусу критично важливого, використання різних моделей для понаднормового збільшення чисельності заброньованих, а також включення підприємств до переліку критично важливих, які по суті не є такими.

У Мінекономіки додали, що алгоритм визнання підприємств критично важливими не змінюється.

Більше інформації – в новині.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підтвердив, що Україна може бити французькими далекобійними ракетами по Росії, пише ВВС.

Міністр сказав, що Україна може запустити ракети по Росії «з метою самооборони». При цьому Барро не повідомив, чи вже були такі випадки. «Принцип було встановлено… наші послання президенту Зеленському були добре сприйняті», — сказав Барро.

Він підкреслив, що західні союзники не повинні обмежувати підтримку України у боротьбі з Росією та «не повинні встановлювати й позначати червоні лінії».

На запитання, чи це може означати участь Франції у війні, Барро сказав, що «ми не виключаємо жоден варіант».

Посол України у Великій Британії та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний вважає, що глибокі прориви на фронті зараз неможливі через технічно-еволюційний процес, який має завершитися у 2027 році.

Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді". “Сторона, яка наступає, втрачає можливості виконання оперативних завдань. Що це за завдання? Це просування на глибину 150-200 км, як закладено у радянських нормативах. Коли на полі бою почали масово з’являтися роботи, вони унеможливили будь-яке переміщення солдатів на полі бою. Неможливість боротися з роботами привела до того, що з'явився ступор. Ми не могли рухатися на росіян, росіяни, відповідно, не могли так само рухатися”, – сказав Залужний.

Докладніше – в новині.

Розвідка США оприлюднила секретний документ «Замовлені Кремлем убивства за кордоном, ймовірно, продовжаться», передає Bloomberg. Є у переліку і колишній український президент Віктор Ющенко.

Цей документ з’явився як наслідок відповідних рішень американського Конгресу, якого цікавили раптові смерті політичних опонентів російського диктатора. У 2016 році Конгрес передбачив у законопроєкті щодо витрат на розвідку, що остання має підготувати оцінку розвідданих для комітетів про те, як Кремль використовує політичні вбивства як форму державного правління РФ з 1 січня 2000 року.

Конгрес доручив розвідці за пів року скласти список відомих росіян, серед яких були політики, бізнесмени, журналісти, котрі могли бути вбитими російськими спецслужбами. Також розвідка мала описати, де і як ці люди були вбиті.

Серед інших фігурантів, чиї імена є у документі американської розвідки, - політичні та опозиційні лідери у ключових колишніх радянських республіках, які вважаються загрозою Путіну. Наприклад, колишній прозахідний президент України Віктор Ющенко, якого у 2004 році майже смертельно отруїли. Тоді йшлося про те, що це міг бути діоксин, який додали до їжі.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!