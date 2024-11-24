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Сирський обговорив ситуацію на фронті з військовими та цивільними блогерами

"Детально зупинилися на питаннях необхідності реформування ЗСУ, створення нових бригад, заміни комбригів тощо".

Сирський обговорив ситуацію на фронті з військовими та цивільними блогерами
Олександр Сирський і блогери
Фото: Генштаб

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський зустрівся з військовими та цивільними блогерами, які висвітлюють військові теми.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Привернення ними уваги до актуальних проблем у Силах оборони допомагає швидко реагувати та шукати відповідні шляхи вирішення. Ми відверто обговорили ситуацію на фронті. Детально зупинилися на питаннях необхідності реформування Збройних Сил, створення нових бригад, заміни комбригів та багатьох інших питаннях, які хвилюють суспільство", - зазначив Сирський.

Він додав, що подібні зустрічі відбуватимуться і надалі. Головнокомандувач подякував їм за послідовну підтримку ЗСУ та за донесення правди про героїчну боротьбу українців проти російських окупантів. 

Олександр Сирський зустрівся з блогерами
Фото: Генштаб ЗСУ
Олександр Сирський зустрівся з блогерами

Олександр Сирський зустрівся з блогерами
Фото: Генштаб ЗСУ
Олександр Сирський зустрівся з блогерами

Нагадаємо, що Центр протидії дезінформації при РНБО та Генштаб ЗСУ з 2022 року просять не поширювати неперевірену інформацію щодо війни та повідомлення "від особистих джерел".

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