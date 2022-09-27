Гуменюк нагадала блогерам та нардепам, що витік інформації шкодить військовим операціям

Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк застерегла журналістів, блогерів та народних депутатів від гонитви за сенсацією та поширення неперевіреної або несанкціонованої військовим командуванням інформації про події на фронті.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Детектор Медіа".

Гуменюк наголосила, що наразі особливої гостроти набуває проблема витоку інформації, яка шкодить військовим операціям.

"Наприклад, коли з подачі депутатів і блогерів почали обговорювати звільнення одного із сіл на південному напрямку, тим часом як навколо нього ще точилися бої, ці бравурні заяви спровокували ворога стягнути сили саме на цей напрямок. І замість просування ЗСУ отримали запеклі бої й ризик для місцевих. Ось такий жахливий результат – чиїсь лайки й рейтинги ціною людських життів", – пояснила речниця.

"Важливо усвідомлювати, що в умовах воєнного стану передчасне, більше за дозволене розголошення інформації може коштувати комусь життя. А ще в деяких журналістів є побоювання, що військові зацензурять шедевральний матеріал… Особисто я вважаю одним із досягнень нашого центру, що ми до цього не скотилися. Навпаки, ми винайшли особливий стиль, як розповісти, не розголосивши, як показати, не розкривши… зайвого. Хоча, задля справедливої й об’єктивної оцінки, скажу, що до нас стали дослухатися й поважати звернення, приміром, про потребу в інформаційній тиші. Дякуємо!" – зауважила Гуменюк.

Вона наголосила, що саме для убезпечення людей від неправдивої інформації, пов’язаної з подіями на фронті, і був створений Об’єднаний координаційний пресцентр Сил оборони Півдня України.

"Це офіційне вповноважене джерело інформації, яке повідомляє рівно стільки й тоді, коли потрібно. Якщо простими словами, це виглядає так: «Люди, ворог атакував (чим, звідки - всім же цікаво), пошкоджено чи зруйновано (називаємо що, але не розкриваючи зайвих деталей), постраждалі (називаємо, як треба)». І обов’язково зосереджуємо увагу на тих загрозах, які можливі або як наслідок, або в перспективі через зміну тактики ворога. Тобто вже формується культура подачі матеріалів в умовах війни", – пояснила Гуменюк.

Нагадаємо, Сили оборони України розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на Півдні держави.