​Учора внаслідок російської агресії загинули 11 українців, – ОП

Впродовж минулої доби через дії російських окупантів в Україні загинули 11 мирних жителів, 25 – отримали поранення.

Про це повідомили в Офісі президента з посиланням на дані обласних військових адміністрацій.

Згідно з повідомленням, у Харківській області загинули вісім цивільних, шестеро людей отримали поранення. У Донецькій області загинули троє мирних мешканців, 13 – поранено. На Дніпропетровщині – шість поранених.

Нагадаємо, за сім місяців війни росіяни вбили 882 людини у Донецькій області, ще 2225 мирних жителів були поранені.