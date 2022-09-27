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​Учора внаслідок російської агресії загинули 11 українців, – ОП

Найбільше загиблих – на Харківщині.

​Учора внаслідок російської агресії загинули 11 українців, – ОП
Фото: Офіс президента

Впродовж минулої доби через дії російських окупантів в Україні загинули 11 мирних жителів, 25 – отримали поранення.

Про це повідомили в Офісі президента з посиланням на дані обласних військових адміністрацій.

Згідно з повідомленням, у Харківській області загинули вісім цивільних, шестеро людей отримали поранення. У Донецькій області загинули троє мирних мешканців, 13 – поранено. На Дніпропетровщині – шість поранених.

 

Нагадаємо, за сім місяців війни росіяни вбили 882 людини у Донецькій області, ще 2225 мирних жителів були поранені.

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