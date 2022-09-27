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"Керувати" окупованими частинами чотирьох областей України Кремль може поставити Рогозіна, – росЗМІ

Москва збирається створити так званий Кримський округ і "включити" туди тимчасово захоплені українські території. 

"Керувати" окупованими частинами чотирьох областей України Кремль може поставити Рогозіна, – росЗМІ
рогозін
Фото: eadaily

Колишній очільник Роскосмосу, ексвіцепремʼєр РФ Дмитро Рогозін може бути призначений "куратором" тимчасово окупованих частин Херсонської, Луганської, Донецької і Запорізької областей, на яких ворожа армія влаштувала псевдореферендуми.

Кремль планує створити новий округ, аби включити туди захоплені території. Про це з посиланням на "Ведомости" повідомляє Російська служба BBC.

За даними російських журналістів, захоплені частини всіх чотирьох областей Росія хоче "включити" до так званого Кримського федерального округу – території, яку Москва незаконно анексувала ще в 2014.

Рогозіна ж збираються призначити "представником президента РФ" у цьому "окрузі". 

Рогозін – колишній представник Росії в НАТО, колишній депутат Держдуми Росії. Заступник голови уряду Російської Федерації, відповідальний за військово-промисловий комплекс. З посади директора Роскосмосу звільнений у липні 2022 року. 

27 вересня на тимчасово захоплених територіях завершується фіктивний референдум щодо незаконного приєднання до Росії. Окупанти намагалися мотивувати українців брати участь у голосуванні шляхом обходу їхніх осель зі зброєю в руках. Зафіксовано також випадки, коли росіяни змушували ставити галочки не лише за себе, а й за всіх родичів, яких взагалі не було вдома.

При цьому, за даними СБУ, результати фіктивного голосування окупанти сформували ще на початку вересня, тож "референдуми" – не більш ніж імітація. Варто врахувати й те, що людей примушують до участі в них. 

Україна не визнає фіктивних референдумів та їх результатів. Президент Володимир Зеленський попередив, що разом із цими референдумами завершиться шанс Росії провести з Україною дипломатичні перемовини. 

За даними розвідки Великої Британії, Путін вже 30 вересня може оголосити про незаконне "приєднання" українських земель до складу Росії. 

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