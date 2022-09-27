Мобілізовані росіяни, які здадуться в полон, мають шанс зберегти життя. В інших його не буде, – голова ОПУ

Мобілізовані і відправлені на війну проти українців громадяни Росії, які здадуться в полон, мають шанс зберегти життя.

У всіх інших такого шансу не буде, написав у телеграмі голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Мобілізація на війну була оголошена в Росії 21 вересня. Кремль обіцяв, що буде мобілізовано тільки осіб з військовими спеціальностями і досвідом – загалом 300 000 чоловіків. Втім, за інформацією журналістів, мобілізація може охопити понад мільйон осіб.

За даними британського Міністерства оборони, на військові бази вже почали надходити перші мобілізовані. Їх без підготовки відправлятимуть воювати.

Росіяни, які бажають здатися в полон, можуть скористатися чатботом "Хочу жить бот". Через нього Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими приймає звернення від військовослужбовців і гарантує дотримання Женевських конвенцій щодо лікування військовополонених.

Також діє гаряча лінія: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.