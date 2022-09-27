Унаслідок обстрілу окупантам Запоріжжя зайнялася пожежа, є постраждалі (оновлено)

Вночі 27 вересня російська армія знову атакувала Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Ракети поцілили в об’єкти інфраструктури.

Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.

“Важливо! Дотримуйтесь заходів безпеки! Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, перебувайте в укриттях”, – зазначив Старух.

Є ризик повторних атак.

Оновлення. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв поінформував, що внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю сталася пожежа.

“На жаль, є постраждалі”, – зазначив він.

На місці вже працюють відповідні служби.

Нагадаємо, росіяни стріляли по Запоріжжю і вночі 26 вересня. Окунанти також завдали ракетного удару по селищу в Запорізькому районі. Відомо про руйнування обʼєкту інфраструктури.