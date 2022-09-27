Унаслідок обстрілу Дніпропетровщини поранено людину

Протягом дня ворог завдав на півдні чотири авіаційні та ракетний удар по позиціях ЗСУ.

Окупаційні війська на півдні продовжують обстрілювати наші позиції та прифронтові територіальні громади з різних видів озброєння.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Протягом дня ворог завдав 4 авіаційні та 1 ракетний удар.

Під вогнем важкої артилерії знов опинився Марганець. Зруйновано приватний гараж, поранено цивільну людину.

Кривий Ріг ворог атакував ракетою повітряного базування Х-59. Поціливши в аеропорт, зруйнував інфраструктуру об’єкту. Через суттєве пошкодження летовища і устаткування, його подальше використання за призначенням неможливе. Постраждалих та жертв немає.

По Одещині ворог спрямував чергову атаку дронів-камікадзе. Всі три дрони-агресори знищені силами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, всю ніч на 26 вересня російські окупанти били по Нікопольському району з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. По Нікопольській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах вдарили девʼять разів, прилетіло майже 130 російських снарядів.

Напередодні рашисти завдали по області пʼять ударів за ніч.