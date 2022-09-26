Поліція знайшла тіло чоловіка, якого вбили окупанти на Харківщині

Співробітники поліції Харківської області вилучили із могили тіло чоловіка, якого приблизно 21 квітня вбили російські окупанти.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

В окупованому росіянами селі Черкаські Тишки Харківського району проживали близько п’яти громадян. Місцеві мешканці під час обходу будинків виявили тіло 58-річного сусіда, який проживав один.

Окупанти, котрі забрали автомобіль чоловіка, не давали місцевим поховати померлого. Через п’ять днів вони змогли це зробити у городі поряд з будинком.

Після звільнення села про загибель брата повідомила його сестра.

“В ході попереднього огляду тіла загиблого поліцейські встановили, що чоловік помер від вогнепального поранення”, - зазначили в поліції.

Для проведення судово-медичної експертизи тіло направлено до моргу, після цього родичі зможуть поховати чоловіка.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, оперативники СБУ виявили місце незаконного утримання людей у нещодавно звільненому від окупантів селі Липці на Харківщині.