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Поліція знайшла тіло чоловіка, якого вбили окупанти на Харківщині

Також росіяни забрали автомобіль вбитого. 

Поліція знайшла тіло чоловіка, якого вбили окупанти на Харківщині
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Співробітники поліції Харківської області вилучили із могили тіло чоловіка, якого приблизно 21 квітня вбили російські окупанти.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

В окупованому росіянами селі Черкаські Тишки Харківського району проживали близько п’яти громадян. Місцеві мешканці під час обходу будинків виявили тіло 58-річного сусіда, який проживав один.

Окупанти, котрі забрали автомобіль чоловіка, не давали місцевим поховати померлого. Через п’ять днів вони змогли це зробити у городі поряд з будинком.

Після звільнення села про загибель брата повідомила його сестра. 

“В ході попереднього огляду тіла загиблого поліцейські встановили, що чоловік помер від вогнепального  поранення”, - зазначили в поліції.

Для проведення судово-медичної експертизи тіло направлено до моргу, після цього родичі зможуть поховати чоловіка.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, оперативники СБУ виявили місце незаконного утримання людей у нещодавно звільненому від окупантів селі Липці на Харківщині.

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