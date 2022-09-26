Турецькій компанії Baykar передали вишиті сорочки з малюнком із Сумщини

Сорочки були виготовлені у Львові.

Турецька компанія-виробник безпілотників Bayraktar отримала першу партію вишитих сорочок із візерунками за мотивами рушників із Кролевця на Сумщині.

Про це повідомляє музей Кролевецького ткацтва.

“На прохання представників посольства України в Турецькій республіці у Львові розробили ексклюзивну модель та виготовили вишиванки за мотивами Bayraktar на основі візерунків Кролевецьких рушників”, - йдеться у повідомленні.

Фото: Музей Кролевецького ткацтва

Нагадаємо, турецька компанія-виробник БпЛА Bayraktar – Baykar – пофарбувала призначені для України апарати в колір вишиванок.