У Пакистані масово помирають діти через хвороби, викликані забрудненням води

Чимало хворих не можуть потрапити в лікарні – будівлі або зруйновані, або до них неможливо доїхати.

У Пакистані в одній тільки лікарні охорони здоровʼя матері і дитини в провінці Сінд щоденно помирає близько 10 пацієнтів. Всі смерті викликані хворобами, що повʼязані із забрудненнями води, пише CNN.

Якість води погіршилась унаслідок повені, яка цього літа затопила третину країни.

Внаслідок повеней, спричинених дощами і таненням льодовиків у північних гірських регіонах Пакистану, загинули близько 1600 осіб. Третина з них – діти.

"Багато дітей навіть не доходять до лікарень, тому що медичні заклади, до яких вони могли б отримати доступ, або знаходяться під водою, або просто недоступні", – сказав Аадарш Легарі, представник відділу комунікацій ЮНІСЕФ у Пакистані.

В країні зафіксовані діарея, дизентерія, лихоманка Денге, малярія і є ризик холери. У Пакистані розгортається майже безпрецендентна криза в галузі охорони здоровʼя, і ситуація може погіршитися ще більше, якщо не допоможе міжнародна спільнота.

Нагадаємо, холера в Пакистані виникала і в 2010 році на тлі низької якості води.

Цього року унаслідок повеней у Пакистані постраждало щонайменше 33 млн людей, а це майже 15% населення країни. Дощі забруднили джерела води та залишили вбиральні непридатними для використання.

Понад 800 000 га сільськогосподарських культур було знищено, зруйновано 3451 км доріг і розмито 149 мостів.