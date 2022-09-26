За кілька днів ураган може дійти до Вʼєтнаму.

Пʼятеро рятувальників загинули внаслідок тайфуну "Нору" на Філіппінах. Негода швидко погіршилася з суботи на неділю, швидкість вітру подекуди досягала 240 км на годину, пише CNN.

Тіла були знайдені в північній провінції Булакан. Місцева влада заздалегідь вирішила евакуювати населення. У суботу тайфун ударив по острову Лусон, у понеділок він ослаб до 167 км/год. Очікуються зсуви в сільських та гірських регіонах.

Найближчими днями "Нору" має дійти до Вʼєтнаму.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

У квітні на Філіппінах через ураган загинули близько 120 людей. Ураганаган "Мегі" став першим циклоном, який цього року лютував на Філіппінах – архіпелазі з більш ніж 7600 островів. Щорічно там відбувається в середньому 20 тропічних штормів.