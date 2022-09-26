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В Італії на виборах вперше за десятиліття перемогла коаліція "правих" партій

Уряд вперше може очолити жінка. 

Фото: Джорджія Мелоні в фейсбук

В Італії вперше з часів Другої світової війни на виборах перемогла коаліція правих партій – разом вони набрали близько 40% голосів. Уряд може вперше очолити жінка – Джорджія Мелоні, пише Reuters.

Партія Мелоні – "Брати Італії" – має найвищу підтримку – близько 26%. Її союзник Ліга Маттео Сальвіні набрала близько 9%, хоча чотири роки тому мала аж 17%. Партія Сільвіо Берлусконі набрала 8%. 

Правий блок може отримати більшість в обох палатах парламенту, що потенційно дасть Італії шанс на політичну стабільність після років крихких коаліцій. 

"Ми повинні памʼятати, що ми не в кінцевій точці, а початковій. Саме з завтрашнього дня ми повинні довести свою цінність", – заявила Мелоні своїм прихильникам. 

Вона пообіцяла підтримувати політику Заходу щодо України і не ризикувати з крихкими фінансами Італії. Мелоні в минулому висловлювала євроскептичні погляди, а її союзники, особливо Сальвіні, мають неоднозначно прихильні погляди щодо Росії і Путіна. 

На виборах 2018 року "Брати Італії" набрали лише 4% голосів. 

Сара Карлсон, старша віцепрезидентка агентства кредитних рейтингів Moody's, сказала, що наступний італійський уряд повинен буде впоратися з борговим тягарем, "який буде вразливим до негативного зростання, вартості фінансування та розвитку інфляції".

Уряд Італії поки що очолює Маріо Драґі.

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