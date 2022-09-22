Президент подякував Лоренцо Гуеріні за візит та підтримку України.

Міністр обороні Італії Лоренцо Гуеріні прибув до України з робочим візитом. У Києві він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Про це голова держави повідомив у Facebook.

"Ми відчуваємо постійну підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності, боротьби за своє існування з боку прем’єр-міністра Маріо Драґі, уряду й італійського народу", – заявив Зеленський.

Президент подякував міністру оборони Італії за візит та підтримку України. Лоренцо Гуеріні у Києві також проведе особисту зустріч з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Міністр Міноборони Італії відвідав Ірпінь та Гостомель у Київській області.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський провів розмову з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом.