Міністр обороні Італії Лоренцо Гуеріні прибув до України з робочим візитом. У Києві він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
Про це голова держави повідомив у Facebook.
"Ми відчуваємо постійну підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності, боротьби за своє існування з боку прем’єр-міністра Маріо Драґі, уряду й італійського народу", – заявив Зеленський.
Президент подякував міністру оборони Італії за візит та підтримку України. Лоренцо Гуеріні у Києві також проведе особисту зустріч з міністром оборони України Олексієм Резніковим.
Міністр Міноборони Італії відвідав Ірпінь та Гостомель у Київській області.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський провів розмову з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом.