Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом.

Про це йдеться в дописі Зеленського у Twitter.

Президент подякував спадкоємному принцу за сприяння у звільненні іноземців, яких захопила в полон Росія.

Сторони обговорили питання енергетичної безпеки України, повоєнної відбудови та спільних зі Саудівською Аравією інвестиційних проєктів.

Провів теплу розмову зі Спадкоємним принцом 🇸🇦 Мухаммадом бін #Салманом. Подякував за сприяння у звільненні іноземних громадян, долучення до медіації та провідну роль 🇸🇦 у регіоні. Обговорили питання енергетичної безпеки 🇺🇦, повоєнної відбудови та спільних інвестиційних проектів. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2022

Нагадаємо, вчора у столицю Саудівської Аравії Ер-Ріяд прибув із Росії літак з 10 військовополоненими, громадянами п'яти держав. Переговори зі звільнення полонених проводив Мухаммед ібн Салман. Він підтримував прямий зв'язок з Україною та Росією щодо питання повернення затриманих.