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Зеленський поспілкувався з наслідним принцом Саудівської Аравії

Обговорили питання енергетичної безпеки України, повоєнної відбудови та спільних інвестиційних проєктів.

Зеленський поспілкувався з наслідним принцом Саудівської Аравії
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом.

Про це йдеться в дописі Зеленського у Twitter.

Президент подякував спадкоємному принцу за сприяння у звільненні іноземців, яких захопила в полон Росія.

Сторони обговорили питання енергетичної безпеки України, повоєнної відбудови та спільних зі Саудівською Аравією інвестиційних проєктів.

Нагадаємо, вчора у столицю Саудівської Аравії Ер-Ріяд прибув із Росії літак з 10 військовополоненими, громадянами п'яти держав. Переговори зі звільнення полонених проводив Мухаммед ібн Салман. Він підтримував прямий зв'язок з Україною та Росією щодо питання повернення затриманих.

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