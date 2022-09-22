Військовослужбовець Національної гвардії України збив сьогодні на Запорізькому напрямку російський гвинтокрил Мі-8.

Про це повідомили в Південному оперативно-територіальному об’єднанні НГУ.

Під час нальоту росавіації ворожу ціль вдалося ліквідувати за допомогою протизенітного ракетного комплексу "Ігла".

"Наші захисники впевнено продовжують нищити ворога на всіх напрямках та звільняти українські землі", – наголосили в Нацгвардії.

Нагадаємо, раніше на Харківщині воїни протитанкового підрозділу 9-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили два Мі-8 та два Ка-52 "Алігатор" з протитанкових ракетних комплексів "Корсар" та "Стугна-П".

Згодом десантники та морські піхотинці знищили ще два російських транспортно-бойових вертольоти Мі-8.