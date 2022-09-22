​На Харківщині восьмеро жителів підірвалися на російських мінах, – поліція

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Восьмеро жителів Харківщини підірвалися за сьогодні на російських мінах.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

Серед постраждалих – 67-річна жителька села Гракове і 52-річний житель селища Чкаловське. Обоє отримали вибухові травми.

Крім цього, поліцейський офіцер громади знайшов у полі двох підірваних на міні трактористів. Чоловіків доставили до Чугуївської районної лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

У поліції закликали жителів бути максимально обережними та не наближатися до підозрілих предметів. Також правоохоронці порадили пересуватися тільки асфальтованими доріжками, а в разі виявлення вибухонебезпечних предметів негайно телефонувати за номером 101 або 102.

Нагадаємо, в Харківській області під час проведення ремонтних робіт підірвалися на міні двоє співробітників "Харківобленерго" та один працівник Держслужби з надзвичайних ситуацій. Є один загиблий.

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