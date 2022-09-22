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У Донецькій області окупанти збираються зігнати на псевдореферендум неповнолітніх

Відповідні зміни терористи внесли до свого так званого виборчого кодексу. 

У Донецькій області окупанти збираються зігнати на псевдореферендум неповнолітніх
Ватажок терористів Денис Пушилін
Фото: EPA/UPG

Російські терористи на тимчасово окупованій території Донецької області планують залучати дітей до псевдореферендуму.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, посилаючись на перехоплені документи. 

"Загарбники сподіваються розширити «електоральну базу» для підтримки приєднання до РФ частини Сходу України і задіяти у псевдоголосуванні місцевих жителів віком від 13 до 17 років", – йдеться у повідомленні. Для посилення контролю за "явкою" неповнолітніх мають супроводжувати до "виборчих дільниць" їхні батьки, опікуни або представники так званих дитячих будинків.

"А для «накрутки показників» планують залучати родини з Донецької області, які мають місцеву реєстрацію, але виїхали до РФ. Відповідні зміни до «виборчого процесу» доручили внести «центральной ізбіратєльной комісії ДНР». СБУ ідентифікувала всіх організаторів, встановила їх місцезнаходження та задокументувала злочини", – зазначили в СБУ.

Нагадаємо, псевдореферендуми щодо незаконного приєднання тимчасово захоплених частин Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей до Росії окупанти збираються проводити з 23 до 27 вересня. Невелику окуповану частину Миколаївської області вони хочуть включити до Херсонської.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив про те, що проведення РФ псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України нічого не змінить. Україна й надалі звільнятиме свою землю. Українці не повинні брати участь у фейкових заходах окупантів. 

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