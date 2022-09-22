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СБУ затримала блогера Антонова з dtp.kiev.ua – він знімав для росЗМІ провокативні стріми з дискредитацією ЗСУ

Також він публічно ображав українських волонтерів і вимагав з них гроші за публікації на підтримку Сил оборони.

Фото: СБУ

СБУ повідомила про підозру столичному блогеру, який знімав для росЗМІ провокативні стріми з дискредитацією ЗСУ. 

Зокрема, він знімав відео під час руху військових колон або автотранспорту українських захисників на території столичного регіону. У своїх стрімах він ображав наших оборонців, а також намагався фіксувати їхні обличчя та номерні знаки автомобілів, повідомили в пресслужбі СБУ. Служба не розголошує імʼя блогера, однак, за даними співрозмовників LB.ua серед правоохоронців, йдеться про Влада Антонова – власника сторінок і каналів dtp.kiev.ua.

"Відзняті «сюжети» викладав на власній інтернет-платформі та у соцмережах. Кремлівські пропагандисти використовували цей контент для підготовки замовних ефірів і фейкових «новин»", – зазначили в СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Провокативне відео спецслужби РФ взяли і для "розгону" дезінформації про громадянську позицію і патріотичні настрої жителів Київщини.

Крім того, блогер публічно ображав українських волонтерів і вимагав з них гроші за публікації на підтримку Сил оборони. Підозра повідомлена за ч. 1, 2 ст. 435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає до пʼяти років позбавлення волі.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Проєкт dtp.kiev.ua вже кілька років діє в соціальних мережах і має тисячі підписників. Сам Антонов вважає справу "замовною". 

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