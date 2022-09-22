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Росія завдала удару по Запоріжжю – третього за добу. Є загиблий

Поранено, за попередніми даними, пʼятеро людей. 

Росія завдала удару по Запоріжжю – третього за добу. Є загиблий
Запоріжжя після обстрілів (ілюстративне фото)
Фото: Олександр Старух/Запорізька ОДА

Ранком 22 вересня російська армія знову завдала удару по Запоріжжю. Про це близько 7:30 повідомив у Телеграм голова ОВА Олександр Старух. 

"Ворог завдав удару по обласному центру. Дотримуйтесь правил повітряної тривоги!" – наголосив він. 

Оновлення. Старух повідомив про одного загиблого і пʼятьох поронених, але ці дані уточнюються.

"Знову мішенню окупанта стали об’єкти інфраструктури. Руйновань зазнали житлові будинки навколо", – зазначив він. 

За останні 24 години це – вже третя атака на місто. Після ракетного удару близько 7 ранку 21 вересня по обʼєкту інфраструктури російська армія вдарила по Запоріжжю і вдень. Були влучання в три райони міста, поранень зазнали троє людей. Бʼють росіяни переважно по обʼєктах інфраструктури. 

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