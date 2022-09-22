Росія завдала удару по Запоріжжю – третього за добу. Є загиблий

Ранком 22 вересня російська армія знову завдала удару по Запоріжжю. Про це близько 7:30 повідомив у Телеграм голова ОВА Олександр Старух.

"Ворог завдав удару по обласному центру. Дотримуйтесь правил повітряної тривоги!" – наголосив він.

Оновлення. Старух повідомив про одного загиблого і пʼятьох поронених, але ці дані уточнюються.

"Знову мішенню окупанта стали об’єкти інфраструктури. Руйновань зазнали житлові будинки навколо", – зазначив він.

За останні 24 години це – вже третя атака на місто. Після ракетного удару близько 7 ранку 21 вересня по обʼєкту інфраструктури російська армія вдарила по Запоріжжю і вдень. Були влучання в три райони міста, поранень зазнали троє людей. Бʼють росіяни переважно по обʼєктах інфраструктури.