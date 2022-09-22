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Ворог мінометами та артилерією продовжує обстрілювати прикордоння Сумщини та Чернігівщини, - ДПСУ

Зафіксовано більше п'ятдесяти вибухів.

Ворог мінометами та артилерією продовжує обстрілювати прикордоння Сумщини та Чернігівщини, - ДПСУ
Фото: ДПСУ

Учора, 21 вересня, загарбник обстрілював артилерією та мінометами території Білопільської, Середино-Будської громад Сумщини, Городнянської та Сновської громад Чернігівщини.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Зранку Городнянську територіальну громаду рашисти піддавали обстрілам із мінометів 120 мм, зафіксовано п'ять вибухів. Пізніше по території Сновської громади  з району населеного пункту Кирилівка ворог гатив із мінометів, зафіксовано вісім вибухів. По території Середино-Будської громади із боку населеного пункту зернове ворог цілив із самохідних артилерійських установок, зафіксовано 13 вибухів", - йдеться у повідомленні.

У другій половині дня російські загарбники обстріляли територію Білопільської громади з мінометів, нараховано десять вибухів. Вогонь вівся з боку російського населеного пункту Волфінське. У результаті обстрілу в одному з населених пунктів громади пошкоджені три приватні будинки, одна хата згоріла повністю. Ближче до вечора на околиці іншого населеного пункту цієї ж громади розірвалося ще 15 мін росіян, пошкоджена цивільна інфраструктура.

Нагадаємо, контррозвідники Служби безпеки України затримали мешканку одного з прикордонних селищ Чернігівщини, яка передавала ворогу розвіддані про переміщення та дислокацію підрозділів ЗСУ в регіоні.

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