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ЗСУ захопили десятки танків росіян під час контрнаступух, включно з сучасними моделями, – Bloomberg

За даними деяких джерел, число сягає двох сотень, однак певний відсоток не підлягає відновленню. 

ЗСУ захопили десятки танків росіян під час контрнаступух, включно з сучасними моделями, – Bloomberg
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Українські військові під час контрнаступу захопили десятки танків, залишених росіянами. За даними одного з джерел, кількість такої техніки сягає 200, однак деякі одиниці можуть не підлягати ремонту. Інший співрозмовник повідомив, що серед трофеїв є сучасні зразки, як Т-80, пише Bloomberg.

Така кількість здобутої техніки допоможе поповнити запаси українських сил перед потенційно важкою зимою, коли стане важче пересуватися без танків. Однак Київ має намір і надалі закликати США і союзників допомагати зі зброєю, адже російські танки потребують обладнання західного виробництва. 

Військові аналітики припускають, що були захоплені деякі з найсучасніших російських машин, зокрема Т-90. Дослідники Oryx підрахували, що з початку повномасштабного вторгнення українські оборонці захопили як трофеї близько 380 танків. 

За словами голови відділу стратегічного моделювання аналітичного центру New Geopolitics Ігоря Левченка, Україна під час харківського контрнаступу захопила трохи менше 100 російських танків, які не були виведені з ладу. 

"США допоможуть Україні використати захоплені активи, сказав один зі співрозмовників, без надання деталей. Америка підтримала інші країни для постачання в Україну зроблених за часів СРСР танків, а також запчастинами і ремонтом та обслуговуванням, повідомило інше обізнане джерело", – зазначили журналісти.

Білий дім це поки не коментує. 

За даними українських сил, вони просунулись приблизно на 6000 квадратних кілометрів під час контрнаступу, переважно – на півночі. 

Досі Україна отримувала в основному танки часів СРСР від невеликої кількості союзників, включно з Польщею. США і Німеччина такі запити відхиляли. Відповідно до угоди, Словенія має надіслати українцям 28 танків М-55S і отримати натомість у Німеччини 40 військово-транспортних машин. 

Нагадаємо, днями високопосадовець Міноборони США повідомив, що надання танків від США Україні може відбутися в майбутньому, це питання "на столі". Однак негайно це не відбудеться, оскільки українців ще треба навчити з ними працювати, обслуговувати і забезпечувати. 

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