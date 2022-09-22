ЗСУ знищили на Херсонщині ворожий гелікоптер Мі-24

На півдні за добу українська авіаця завдала 21 удар по ворогу.

На півдні за добу українська авіаця завдала 21 удар по ворогу.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Морські піхотинці знищили ворожий гелікоптер Мі-24 з землі в районі села Костромка на Херсонщині.

“При спробі ворога проводити повітряну розвідку, нашими пильними підрозділами виявлено і знищено 2 шпигуни типу “Орлан-10”, – йдеться у повідомленні.

Саме для убезпечення своїх підрозділів від авіаційних і ракетних ударів, ворог розгорнув підрозділи протиповітряної оборони в Бериславському районі.

“Намагається здійснювати маневри силами та засобами, ущільнюючи оборону, посилюючи артилерійське прикриття”, – додали в ОК.

Нагадаємо, 20 вересня на Херсонщині військовослужбовці зенітної ракетної Одеської бригади ПК "Південь" приземлили черговий російський штурмовик Су-25.

На Миколаївщині завдяки силам і засобам Протиповітряної оборони було збито ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136". Це дрон іранського виробництва, який російські окупанти маркують як "Герань-2".