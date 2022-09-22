Єрмак, Буданов, Монастирський та Малюк розкажуть сьогодні про деталі звільнення українських захисників

Сьогодні керівники Офісу президента, Головного управління розвідки Міністерства оборони, МВС і СБУ поділяться деталями повернення додому 215 українських захисників та захисниць.

Про це повідомила радниця з питань комунікацій керівника ОПУ Дарія Зарівна.

“Завтра відбудеться брифінг Керівника ОП Андрія Єрмака, керівника ГУР Кирила Буданова, міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, т.в.о. СБУ Василя Малюка та цікавих гостей. Вони розкажуть деталі обміну”, – написала вона у Телеграмі.

Зарівна додала, що протягом цих днів була нон-стоп на зв‘язку з представниками всіх країн-партнерів, які брали участь у обміні, а також державами, громадян яких звільняли з полону.

“Нон-стоп з комунікаційними командами усіх країн. Це дуже тонкий і надзвичайно нервовий процес. Кожну хвилину є ризик того, що щось може змінитися. На щастя, все пройшло добре. Командири з “Азовсталі” вже у Туреччині, за Женевською конвенцією вони залишаться там у безпеці до кінця війни, їх родичі отримають до них доступ. Іноземні громадяни вже у Ер-Ріяді”, – йдеться у її повідомленні.

Нагадаємо, 21 вересня відбувся черговий, найбільший обмін полоненими з Росією, унаслідок якого з російського полону додому повернулись 215 захисників та захисниць України. Обмін пройшов у декілька етапів і у різних локаціях.

200 наших героїв обміняли на підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, який вже дав усі можливі покази слідству, а 5 героїв-командирів “Азовсталі” – на 55 російських полонених, які не мають для нас жодного інтересу. Серед звільнених є 10 іноземців, які воювали за Україну, і яким погрожували смертю.

Зокрема, звільнено 108 бійців полку "Азов" та інших формувань Національної гвардії України, а також військовослужбовців Сухопутних і Військово-Морських сил, територіальної оборони ЗСУ, Державної прикордонної служби, Національної поліції, працівників СБУ, Держспецслужби транспорту, Державної митної служби.

Серед звільнених є: командир "Азова", Герой України Денис Прокопенко ("Редіс"), його заступник Святослав Паламар ("Калина"), виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський ("Волина"), Олег Хоменко ("Азов"), Денис Шлега з Нацгвардії України, Герой України Євгеній Бова, командувач 1-го окремого батальйону морської піхоти.

П’ять командирів полку “Азов” перебуватимуть у Туреччині до кінця війни. Це передбачено домовленостями, досягнутими раніше з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Також повертається Катерина Поліщук ("Пташка"), звільнені й захисниці Мар’яна Мамонова, Яна Шумовецька та Анастасія Черненька, які потрапили в полон, перебуваючи при надії.

З полону звільнили начальника патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна, поліцейського з Маріуполя Святослава Єрмолова та морського піхотинця Михайла Діанова.