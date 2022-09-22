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Радник президента США Салліван подякував Зеленському та Єрмаку за звільнених американців

“Ми з нетерпінням чекаємо, коли наші громадяни возз’єднаються зі своїми родинами”.

Радник президента США Салліван подякував Зеленському та Єрмаку за звільнених американців
Фото: ЕРА/UPG

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван подякував президенту України Володимиру Зеленському, очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку та уряду України за включення 2 громадян США до оголошеного сьогодні обміну полоненими. 

Окремо Салліван подякував спадкоємному принцу та уряду Саудівської Аравії за сприяння.

“Ми з нетерпінням чекаємо, коли наші громадяни возз’єднаються зі своїми родинами”, – зазначив він у Твіттері.

Нагадаємо, унаслідок великого обміну полоненими, котрий пройшов у декілька етапів і у різних локаціях, з російського полону повернулись 215 людей. В Україну повернулись офіцери, командири, Герої України, захисники “Азовсталі” і вагітні жінки-військові.

200 наших героїв обміняли на підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, який вже дав усі можливі покази слідству. А 5 героїв-командирів “Азовсталі” – на 55 російських полонених, які не мають для нас жодного інтересу. Серед звільнених - 10 іноземців, які воювали за Україну, і яким погрожували смертю. 

Раніше повідомлялося, що у столицю Саудівської Аравії Ер-Ріяд прибув із Росії літак з 10 військовополоненими, громадянами п'яти держав. Переговори зі звільнення полонених проводив наслідний принц СА Мухаммед ібн Салман. Він підтримував прямий зв'язок з Україною та Росією щодо питання повернення затриманих. За інформацією ЗМІ, серед звільнених полонених - п'ятеро громадян Великобританіїдвоє - США та по одному з Марокко, Швеції та Хорватії.

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