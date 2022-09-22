Радник президента США Салліван подякував Зеленському та Єрмаку за звільнених американців

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван подякував президенту України Володимиру Зеленському, очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку та уряду України за включення 2 громадян США до оголошеного сьогодні обміну полоненими.
Окремо Салліван подякував спадкоємному принцу та уряду Саудівської Аравії за сприяння.
“Ми з нетерпінням чекаємо, коли наші громадяни возз’єднаються зі своїми родинами”, – зазначив він у Твіттері.
We thank @ZelenskyyUa, @AndriyYermak and the Ukrainian government for including 2 U.S. citizens in the prisoner exchange announced today. We thank the Crown Prince and Government of Saudi Arabia for facilitating. We look forward to our citizens being reunited with their families.— Jake Sullivan (@JakeSullivan46) September 21, 2022
Нагадаємо, унаслідок великого обміну полоненими, котрий пройшов у декілька етапів і у різних локаціях, з російського полону повернулись 215 людей. В Україну повернулись офіцери, командири, Герої України, захисники “Азовсталі” і вагітні жінки-військові.
200 наших героїв обміняли на підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, який вже дав усі можливі покази слідству. А 5 героїв-командирів “Азовсталі” – на 55 російських полонених, які не мають для нас жодного інтересу. Серед звільнених - 10 іноземців, які воювали за Україну, і яким погрожували смертю.
Раніше повідомлялося, що у столицю Саудівської Аравії Ер-Ріяд прибув із Росії літак з 10 військовополоненими, громадянами п'яти держав. Переговори зі звільнення полонених проводив наслідний принц СА Мухаммед ібн Салман. Він підтримував прямий зв'язок з Україною та Росією щодо питання повернення затриманих. За інформацією ЗМІ, серед звільнених полонених - п'ятеро громадян Великобританії, двоє - США та по одному з Марокко, Швеції та Хорватії.