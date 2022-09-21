Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону

Про умови обміну поки не повідомляється.

Катерина Поліщук (“Пташка”), захисниця Азовсталі, повернулась із полону росіян.

Про це повідомив народний депутат України Юрій Мисягін.

“Пташка” вдома!” - написав Мисягін.

Нагадаємо, делегація Асоціації родин захисників “Азовсталі” та полку “Азов” провела зустріч із представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) у Вашингтоні. Українська делегація підняла питання щодо можливості відвідин місією Червоного Хреста місць утримання військових, передача гуманітарних конвоїв (в тому числі теплих речей). Також обговорили відсутність належного догляду за вагітними полоненими, розслідування теракту в Оленівці та повернення тіл загиблих у цій трагедії.