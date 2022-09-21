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Поліція забезпечила евакуацію пацієнтів лікарні у селі Стрілеча на Харківщині

Пацієнти та персонал лікарні пережили постійні обстріли росіян та гуманітарну кризу.

Поліція забезпечила евакуацію пацієнтів лікарні у селі Стрілеча на Харківщині
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Поліція Харківської області допомогла евакуювати пацієнтів лікарні з прифронтової зони Харківщини - села Стрілеча на кордоні з РФ.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“За ці пів року пацієнти та персонал лікарні пережили найстрашніші дні у своєму житті – постійні обстріли, гуманітарна криза, відсутність зв’язку та комунікацій,  страх за рідних й близьких та власне життя”, - повідомили в поліції. 

Зазначається, що пацієнти та персонал лікарні у підвалі провели місяці.

За три дні евакуаційних заходів вдалось вивезти близько 600 громадян. Евакуацією займались поліцейські, бійці ДСНС та представники Харківської ОВА.

Під супроводом працівників лікарні хворих перевезли до Харкова, де їх розмістили у медичній установі та забезпечили всім необхідним.

Нагадаємо, раніше у прикордонному с. Стрілече Харківського району медики під обстрілами намагалися евакуювати пацієнтів психіатричної лікарні, четверо працівників загинули.

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