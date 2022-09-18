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На Харківщині окупанти обстріляли психлікарню, четверо людей загинули

Ще 2 пацієнти поранені.

На Харківщині окупанти обстріляли психлікарню, четверо людей загинули
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: Facebook/Олег Синєгубов

У прикордонному селі Стрілече Харківського району медики під обстрілами намагалися евакуювати пацієнтів психіатричної лікарні, четверо працівників загинули.

Про це повідомив у Телеграм глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У селі Стрілече медики намагалися здійснити евакуацію пацієнтів психіатричної лікарні. Медичні працівники навіть під обстрілами, ризикуючи життями, намагалися врятувати хворих. Вдалося евакуювати 30 пацієнтів, всього ж у закладі - більше 600. Під час евакуації - росіяни розпочали масований обстріл", - йдеться у повідомленні.

Вже відомо про загиблих 4 медичних працівників, ще 2 пацієнти поранені.

Нагадаємо, що у с. Стрілече Харківського району окупанти також влучили з танка по цивільному авто, загинули 2 жінки.

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