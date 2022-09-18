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Росіяни організували збройну провокацію у Херсоні

Було попередження про те, що з 17 до 20 вересня в Херсонській області окупантами планується ціла низка диверсійних заходів.

Росіяни організували збройну провокацію у Херсоні
Фото: тг-канал Типичный Херсон

Росіяни на окупованих територіях намагаються організувати різні провокації, щоб дискредитувати дії ЗСУ. Що і сталося в Херсоні, де вчора ввечері була стрілянина.

Про це в ефірі телемарафону заявила голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна. 

Вона звернула увагу, раніше було попередження про те, що з 17 до 20 вересня в Херсонській області окупантами планується ціла низка диверсійних заходів, які будуть шкодити іміджу ЗСУ.

"Провокації зі стріляниною посеред Херсона, провокації з вибухами та інше, що вони висвітлюють, в першу чергу, на своїх пропагандистських каналах - на це треба звертати увагу", - зазначила Гуменюк.

За її словами, якщо на окупованих територіях відбуваються якісь надзвичайні події, наприклад вибухи чи стрілянина, і вона ще не завершилася, а кореспондент окупаційного ТБ вже "у вирі подій", то це, скоріш за все, і є провокація.

Нагадаємо, 17 вересня ввечері в тимчасово окупованому Херсоні повідомляли про вибухи та стрілянину. Росіяни заявили про так звану "контртерористичну" операцію.

В ЗСУ припускали, що таким чином окупанти знімають собі "черговий сюжет". Тим часом як речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що це "кадирівці" могли воювати з "вагнерівцями", яких нещодавно відправили для "підсилення" Херсону.

Нагадаємо, що за даними облради, російські окупанти намагаються посилити оборону Херсона.

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