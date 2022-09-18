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Росія вже втратила в Україні 54 480 військових

За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 230 окупантів та 8 танків.

Росія вже втратила в Україні 54 480 військових
Фото: тг-канал Десантно-штурмові війська ЗСУ

Російська Федерація втратила в Україні вже 54 480 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.09 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 54 480 (+230) осіб ліквідовано;
  • танків - 2210 (+8);
  • бойових броньованих машин - 4718 (+17);
  • артилерійських систем - 1309 (+3);
  • РСЗВ - 312 (+0);
  • засоби ППО - 168 (+0);
  • літаків - 251 (+0);
  • гелікоптерів - 217 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 918 (+7);
  • крилаті ракети - 238 (+2);
  • кораблі / катери- 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3578 (+7);
  • спеціальна техніка - 122 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, протягом доби українська авіація ударила по 13 районах зосередження живої сили і техніки противника та 3 позиціях зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять БпЛА та один гелікоптер Ка-52 ворога.

Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по понад двохстах об’єктах противника. Серед них 12 пунктів управління, склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, артилерійські позиції і райони зосередження особового складу та військової техніки.

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