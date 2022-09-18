Росія вже втратила в Україні 54 480 військових

Російська Федерація втратила в Україні вже 54 480 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.09 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 54 480 (+230) осіб ліквідовано;
- танків - 2210 (+8);
- бойових броньованих машин - 4718 (+17);
- артилерійських систем - 1309 (+3);
- РСЗВ - 312 (+0);
- засоби ППО - 168 (+0);
- літаків - 251 (+0);
- гелікоптерів - 217 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 918 (+7);
- крилаті ракети - 238 (+2);
- кораблі / катери- 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3578 (+7);
- спеціальна техніка - 122 (+1).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, протягом доби українська авіація ударила по 13 районах зосередження живої сили і техніки противника та 3 позиціях зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять БпЛА та один гелікоптер Ка-52 ворога.
Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по понад двохстах об’єктах противника. Серед них 12 пунктів управління, склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, артилерійські позиції і райони зосередження особового складу та військової техніки.