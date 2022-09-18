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У Миколаєві закінчили ремонт водопроводу

Упродовж дня поступово має відновитися централізоване водопостачання.

У Миколаєві закінчили ремонт водопроводу

У Миколаєві закінчили ремонт водопроводу, а впродовж дня поступово має відновитися централізоване водопостачання.

Про це повідомив у Telegram мер міста Олександр Сєнкевич.

"Бригади "Миколаївводоканалу" завершили ремонтні роботи. Зараз заповнюємо водою всі резервуари, що є в місті. Тому в кожному районі протягом дня поступово відновлюватиметься централізоване водопостачання. Дякую ремонтним бригадам за тяжку працю!", - написав він.

Нагадаємо, вранці у суботу у Миколаєві сталася аварія на водопровідній мережі. Очікувалося, що водопостачання буде відновлено до 20:00 суботи.

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