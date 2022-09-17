На сьогодні в Ізюмі ексгумовано 59 тіл, - Синєгубов

Експерти Нацполіції в Харківській області ексгумували на сьогодні 59 тіл в Ізюмі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Тіла 16 цивільних чоловіків та 26 жінок доставлять на подальшу експертизу. 17 - військовослужбовців. Як зазначають фахівці, у більшості - наявні сліди насильницької смерті”, - повідомив голова ОВА.

Він нагадав, що масові поховання в Ізюмі налічують більше 450 могил.

Нагадаємо, у звільненому від російських окупантів Ізюмі у Харківській області знайшли поховання близько 20 військовослужбовців із зв'язаними позаду руками та великі поховання цивільного населення. В Офісі Верховного комісара ООН з прав людини сьогодні заявили, що направлять у Ізюм Харківської області групу співробітників для перевірки місць масових поховань.