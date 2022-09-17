У Кривому Розі почервоніла вода в річці Інгулець
У Кривому Розі почервоніла вода в річці Інгулець
Сі Цзіньпін буде далі відмовлятися підтримувати російську армію, – Bloomberg
Сі Цзіньпін буде далі відмовлятися підтримувати російську армію, – Bloomberg
СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
У Дніпрі спрацювала ППО, над областю збили три ракети і БпЛА (оновлено)
У Дніпрі спрацювала ППО, над областю збили три ракети і БпЛА (оновлено)
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
Заступника начальника Управління СБУ у Київській області відсторонили через втручання в процес переходу громад від УПЦ до ПЦУ
Заступника начальника Управління СБУ у Київській області відсторонили через втручання в процес переходу громад від УПЦ до ПЦУ
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Унаслідок вибуху в окупованому Херсоні поранено колаборантку
Унаслідок вибуху в окупованому Херсоні поранено колаборантку
ГоловнаСуспільствоВійна

На сьогодні в Ізюмі ексгумовано 59 тіл, - Синєгубов

Роботи тривають. 

На сьогодні в Ізюмі ексгумовано 59 тіл, - Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов

Експерти Нацполіції в Харківській області ексгумували на сьогодні 59 тіл в Ізюмі. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Тіла 16 цивільних чоловіків та 26 жінок доставлять на подальшу експертизу. 17 - військовослужбовців. Як зазначають фахівці, у більшості - наявні сліди насильницької смерті”, - повідомив голова ОВА. 

Він нагадав, що масові поховання в Ізюмі налічують більше 450 могил.

Нагадаємо, у звільненому від російських окупантів Ізюмі у Харківській області знайшли поховання близько 20 військовослужбовців із зв'язаними позаду руками та великі поховання цивільного населення. В Офісі Верховного комісара ООН з прав людини сьогодні заявили, що направлять у Ізюм Харківської області групу співробітників для перевірки місць масових поховань.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також