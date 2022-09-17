Фото: EPA/UPG

В лісосмузі в Ізюмі на Харківщині знайдені близько 500 тіл людей із слідами насильницької смерті та катувань. В Україні та світі вже порівнюють звірства росіян в Ізюмі з трагедіями Бучі, Маріуполя та багатьох інших місць на окупованих територіях.

Серед тіл, які були вже ексгумовані, 99% з ознаками насильницької смерті. Є декілька тіл із зав'язаними за спиною руками, а одна людина похована з мотузкою на шиї. Вочевидь цих людей катували і стратили. Також серед похованих є діти.

Також знайдено поховання близько 20 військовослужбовців із зв'язаними позаду руками.

Як заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький, дії росіян в Україні демонструють, що Російська Федерація знову вчиняє найстрашніші злочини, як це вже було у минулому.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо засудив злочини російських військових в Ізюмі Харківської області.

Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі, сказав президент Володимир Зеленський.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: Сергій Нужненко

Фото: Сергій Нужненко

Фото: Сергій Нужненко

Фото: Сергій Нужненко

Фото: EPA/UPG

Фото: Сергій Нужненко

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: Сергій Нужненко

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG