Санкції, запроваджені Заходом проти Росії, вже почали шкодити російській оборонці, - НАТО

Наразі Україна і Росія відчувають нестачу озброєння та боєприпасів через інтенсивність вогневих дій.

Внаслідок санкцій, запроваджених проти Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну, почали шкодити російській оборонній промисловості, а саме - виробництву складного озброєння.

Про це повідомив керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в інтерв’ю Reuters.

"Їй усе більше й більше заважають санкції, оскільки деякі з компонентів, які їм потрібні для систем озброєнь, походять із західної промисловості. Зараз ми бачимо перші серйозні ознаки цього в контексті їхньої здатності виготовляти, приміром, заміну крилатим ракетам і більш досконалому озброєнню", - сказав він.

Представник НАТО зазначив, що Україна і Росія відчувають нестачу озброєння та боєприпасів через інтенсивність вогневих дій.

"Наскільки нам відомо, у росіян усе ще є значна промислова база, і вони здатні виробляти багато боєприпасів. І в них усе ще є багато боєприпасів", - додав він.

Проте за оцінками Альянсу, наведеними Бауером, Росія задіяла в Україні близько 85% своїх військових. Це ускладнює для неї можливість збільшити власну військову присутність в Україні інакше, ніж шляхом мобілізації.

"Ми спостерігаємо прибуття незначної кількості нових військових. У чому ми впевнені - то це в тому, що рівень підготовки цих військових не дуже високий", - зазначив глава Військового комітету.

Нагадаємо, Королівський об’єднаний інститут оборонних досліджень Великої Британії оприлюднив звіт, згідно з яким в російській зброї було виявлено понад 450 компонентів іноземного виробництва. Таким чином зброя РФ критично залежить від західної електроніки.