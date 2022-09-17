Військові ЗСУ вирушили на покинуті російські позиції на Харківщині, але через дощ доїхали тільки до села Кочубеївка. Там вони поспілкувались із місцевими жителями, які провели в окупації півроку.

Відео розмов опублікував проєкт «Український Свідок».

Військові ЗСУ із позивними Скад, Піаніст і Вовчик їхали до місця, яке ще кілька днів тому було лінією розмежування: російські війська втекли звідси 11 вересня. До російського кордону звідси всього 6 км, до Белгорода — 60.

Раніше росіяни ховались в лісосмузі, а після втечі залишили численну техніку. В одному з сіл місцеві самотужки збирали протипіхотні міни, т.з. «Пелюстки», аби на них не підірвались діти.

Населення Кочубеївки до 24 лютого складало близько 800 людей. З них залишилась лише половина, решта виїхала в більш безпечні місця.

«Чого я буду їхати зі своєї землі? В червні нам пропонували звідси виїхати — і я відмовилась. Я тут народилася, я тут і помру», — обурюється мешканка села.

Дванадцятирічний хлопець розповідає, що під час окупації вони харчувались оладками і макаронами, а хліба не бачили вже цілих півроку.

Нагадаємо, що росіяни завдали удару по місту Чугуїв Харківської області. Пошкоджена критична інфраструктура, будинки, підприємство.

Також сьогодні вночі окупанти вдарили ракетами С-300 по Харкову. Одна з них влучила у підприємство в Індустріальному районі міста, спалахнула пожежа.