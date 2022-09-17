Сі Цзіньпін буде далі відмовлятися підтримувати російську армію, – Bloomberg
Сі Цзіньпін буде далі відмовлятися підтримувати російську армію, – Bloomberg
СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
Унаслідок вибуху в окупованому Херсоні поранено колаборантку
Унаслідок вибуху в окупованому Херсоні поранено колаборантку
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
У Кривому Розі почервоніла вода в річці Інгулець
У Кривому Розі почервоніла вода в річці Інгулець
Заступника начальника Управління СБУ у Київській області відсторонили через втручання в процес переходу громад від УПЦ до ПЦУ
Заступника начальника Управління СБУ у Київській області відсторонили через втручання в процес переходу громад від УПЦ до ПЦУ
У Дніпрі спрацювала ППО, над областю збили три ракети і БпЛА (оновлено)
У Дніпрі спрацювала ППО, над областю збили три ракети і БпЛА (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Півроку хліба не їли, - жителі звільненої Харківщини про окупацію

Російські війська втекли звідси 11 вересня.

Півроку хліба не їли, - жителі звільненої Харківщини про окупацію
Фото: Скрін з відео

Військові ЗСУ вирушили на покинуті російські позиції на Харківщині, але через дощ доїхали тільки до села Кочубеївка. Там вони поспілкувались із місцевими жителями, які провели в окупації півроку.

Відео розмов опублікував проєкт «Український Свідок».

Військові ЗСУ із позивними Скад, Піаніст і Вовчик їхали до місця, яке ще кілька днів тому було лінією розмежування: російські війська втекли звідси 11 вересня. До російського кордону звідси всього 6 км, до Белгорода — 60.

Раніше росіяни ховались в лісосмузі, а після втечі залишили численну техніку. В одному з сіл місцеві самотужки збирали протипіхотні міни, т.з. «Пелюстки», аби на них не підірвались діти.

Населення Кочубеївки до 24 лютого складало близько 800 людей. З них залишилась лише половина, решта виїхала в більш безпечні місця. 

«Чого я буду їхати зі своєї землі? В червні нам пропонували звідси виїхати — і я відмовилась. Я тут народилася, я тут і помру», — обурюється мешканка села. 

Дванадцятирічний хлопець розповідає, що під час окупації вони харчувались оладками і макаронами, а хліба не бачили вже цілих півроку.

Нагадаємо, що росіяни завдали удару по місту Чугуїв Харківської області. Пошкоджена критична інфраструктура, будинки, підприємство.

Також сьогодні вночі окупанти вдарили ракетами С-300 по Харкову. Одна з них влучила у підприємство в Індустріальному районі міста, спалахнула пожежа. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також