Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
У Кривому Розі почервоніла вода в річці Інгулець
У Кривому Розі почервоніла вода в річці Інгулець
Заступника начальника Управління СБУ у Київській області відсторонили через втручання в процес переходу громад від УПЦ до ПЦУ
Заступника начальника Управління СБУ у Київській області відсторонили через втручання в процес переходу громад від УПЦ до ПЦУ
СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
У Дніпрі спрацювала ППО, над областю збили три ракети і БпЛА (оновлено)
У Дніпрі спрацювала ППО, над областю збили три ракети і БпЛА (оновлено)
Унаслідок вибуху в окупованому Херсоні поранено колаборантку
Унаслідок вибуху в окупованому Херсоні поранено колаборантку
Сі Цзіньпін буде далі відмовлятися підтримувати російську армію, – Bloomberg
Сі Цзіньпін буде далі відмовлятися підтримувати російську армію, – Bloomberg
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія повернулася до свого найжахливішого минулого, – Моравецький прокоментував вбивства у Ізюмі

У звільненому від російських окупантів Ізюмі Харківської області знайшли великі поховання цивільних і могилу 20 українських військових.

Росія повернулася до свого найжахливішого минулого, – Моравецький прокоментував вбивства у Ізюмі
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький
Фото: EPA/UPG

Дії росіян в Україні демонструють, що Російська Федерація знову вчиняє найстрашніші злочини, як це вже було у минулому.

Про це повідомив у Twitter глава польського уряду Матеуш Моравецький.

“83 роки після злочинного радянського нападу на Польщу та 82 роки після Катинського розстрілу. І ми знаємо одне: Росія повернулася до свого найжахливішого минулого”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 вересня премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький знаходився з візитом у Києві.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також