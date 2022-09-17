Росія повернулася до свого найжахливішого минулого, – Моравецький прокоментував вбивства у Ізюмі

У звільненому від російських окупантів Ізюмі Харківської області знайшли великі поховання цивільних і могилу 20 українських військових.

Дії росіян в Україні демонструють, що Російська Федерація знову вчиняє найстрашніші злочини, як це вже було у минулому.

Про це повідомив у Twitter глава польського уряду Матеуш Моравецький.

“83 роки після злочинного радянського нападу на Польщу та 82 роки після Катинського розстрілу. І ми знаємо одне: Росія повернулася до свого найжахливішого минулого”, – йдеться у повідомленні.

83 years since the criminal Soviet attack on Poland and 82 years since the Katyn massacre and we know one thing: Russia has returned to its most gruesome past. https://t.co/F8PwSIbtUS — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) September 16, 2022

Нагадаємо, 9 вересня премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький знаходився з візитом у Києві.