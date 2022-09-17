У Мелітополі росіяни шукають дітей, які навчаються онлайн за українською програмою

У Мелітополі окупанти намагаються зірвати дистанційне навчання за українською програмою: погрожують батькам і застосовують хакерські атаки.
Про це повідомив у Telegram міський голова Іван Федоров.
“Окупанти виявляють дітей, які навчаються за українською програмою. Погрожують батькам. Здійснюють хакерські атаки на сайти управління освіти та навчальних закладів Мелітополя”, – розповідає Федоров.
За його словами, за годину фіксують близько 25 млн атак.
Раніше повідомлялося, що у серпні в окупований Мелітополь росіяни завезли понад 500 вчителів із РФ. Їм пообіцяли безкоштовне житло і високі зарплати.
До слова, сьогодні на світанку біля окупованого Мелітополя горів військовий об’єкт окупантів.