У Мелітополі росіяни шукають дітей, які навчаються онлайн за українською програмою

Окупанти погрожують батькам школярів і здійснюють хакерські атаки на сайти управління освіти.

У Мелітополі окупанти намагаються зірвати дистанційне навчання за українською програмою: погрожують батькам і застосовують хакерські атаки.

Про це повідомив у Telegram міський голова Іван Федоров.

“Окупанти виявляють дітей, які навчаються за українською програмою. Погрожують батькам. Здійснюють хакерські атаки на сайти управління освіти та навчальних закладів Мелітополя”, – розповідає Федоров.

За його словами, за годину фіксують близько 25 млн атак.

Раніше повідомлялося, що у серпні в окупований Мелітополь росіяни завезли понад 500 вчителів із РФ. Їм пообіцяли безкоштовне житло і високі зарплати.

До слова, сьогодні на світанку біля окупованого Мелітополя горів військовий об’єкт окупантів.