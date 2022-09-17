Унаслідок ворожого обстрілу Миколаївської області загинув чоловік

Вночі 17 вересня російські окупанти завдали ударів по Очакову та селах Широке і Дмитрівка Миколаївської області.

Про це повідомляє у Facebook Поліція Миколаївської області.

“Сьогодні вночі окупаційні війська РФ завдали ударів по Очакову та селах Широке і Дмитрівка Куцурубської та Широківської громад. Внаслідок обстрілів загинув 54-річний мешканець Дмитрівки”, – йдеться у повідомленні.

Також під ворожим вогнем перебували околиці села Березнегувате. Детальна інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється. На місцях подій правоохоронці збирають докази воєнних злочинів.

Нагадаємо, вчора російські військові обстріляли село Березнегувате на Миколаївщині. Після обстрілів поліцейські задокументували шість пошкоджених приватних житлових будинків та три складських приміщення. За усіма зібраними матеріалами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 КК України “Порушення законів та звичаїв війни”.