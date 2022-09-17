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Контроль над ділянкою за Осколом дозволить ЗСУ відрізати росіян від постачання з Бєлгорода, - британська розвідка

ЗСУ продовжують наступальні операції.

Контроль над ділянкою за Осколом дозволить ЗСУ відрізати росіян від постачання з Бєлгорода, - британська розвідка
Українські військові у Куп'янську

Російські військові тримають оборону одного з небагатьох шляхів забезпечення свого угрупування на сході України. 

Про це йдеться у звіті британської розвідки у Twitter.

Аналітики нагадали, що ЗСУ продовжують наступальні операції, а противник зафіксувався між річкою Оскіл та Сватовим.

Контроль над цією ділянкою дозволить українцям не тільки вийти до Луганської області, а й відрізати угрупування росіян від одного з небагатьох шляхів постачання з Бєлгорода.

"Росія, імовірно, спробує вести наполегливу оборону у цьому районі, але не зрозуміло, чи є у російських передових сил достатньо резервів чи достатній моральний дух, щоби протистояти ще одному узгодженому українському наступу", - зауважують у розвідці.

Як заявив президент Володимир Зеленський, станом на 16 вересня майже вся Харківська область деокупована.

За даними Генштабу, противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області.

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