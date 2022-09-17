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Учора росіяни вбили п’ятьох мирних жителів Донеччини

Дістали поранення шестеро людей.

Учора росіяни вбили п’ятьох мирних жителів Донеччини
Руйнування у Донецькій області, ілюстративне фото
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Протягом минулої доби, 16 вересня, росіяни вбили п’ятьох мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 15 вересня росіяни вбили п’ятьох мирних жителів Донеччини: у Селидовому, Красногорівці, Мар'їнці, Соледарі та Бахмуті. Ще шестеро людей отримали поранення”, – йдеться у повідомленні.

 

Всього з початку повномасштабного російського вторгнення від дій окупантів на Донеччині загинула 851 людина, 2 124 мирних мешканців було поранено.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника, завдавши йому втрат, в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка на Донеччині.

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