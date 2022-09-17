Учора росіяни вбили п’ятьох мирних жителів Донеччини

Протягом минулої доби, 16 вересня, росіяни вбили п’ятьох мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 15 вересня росіяни вбили п’ятьох мирних жителів Донеччини: у Селидовому, Красногорівці, Мар'їнці, Соледарі та Бахмуті. Ще шестеро людей отримали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Всього з початку повномасштабного російського вторгнення від дій окупантів на Донеччині загинула 851 людина, 2 124 мирних мешканців було поранено.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника, завдавши йому втрат, в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка на Донеччині.