Дві китайські компанії встановили потужні чипи Blackwell виробництва Nvidia у шанхайському центрі обробки даних, пов’язаному з підприємницею Еліс Хуанг, яка опинилася в центрі скандалу навколо американського виробника мікросхем.
Про це свідчать документи, перевірені Bloomberg.
Згідно з документами, поданими китайським регуляторам у листопаді, компанія Shanghai Shuoyao, яка працює в межах проєкту Yangtze River Delta, використала серверну стійку GB300 NVL72 виробництва Nvidia як заставу для отримання кредиту на 96 млн юанів (близько 14 млн доларів) від Shanghai Innovation Bank. Ця стійка належить до найпотужніших продуктів компанії.
Інша компанія – Shanghai Kezhan, контрольована материнською структурою з Токіо, – також повідомила про наявність на цьому об’єкті сервера GB200 із чипами Blackwell. Ці відомості містилися в документах, поданих для отримання кредиту на 90 млн юанів наприкінці 2025 року від лізингової компанії, що повністю належить місцевому урядовому органу Шанхая.
За даними Bloomberg, ці документи вперше свідчать про те, що чипи Blackwell опинилися в китайському датацентрі, пов’язаному з Еліс Хуанг і компанією Megaspeed.
Постачання чипів Blackwell до Китаю без відповідної ліцензії США є незаконним. Президент США Дональд Трамп заявляв, що наразі не хоче дозволяти експорт цих чипів до Китаю. Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг раніше стверджував, що таке обладнання надто складно контрабандою переправляти через кордон.
Стандартна серверна стійка GB300 NVL72 заввишки близько двох метрів містить 72 чипи Blackwell Ultra та 36 процесорів Grace. Вона важить понад 1,5 тонни й за розміром нагадує великий холодильник.
Водночас невідомо, як стійка GB300 потрапила до Китаю, а згодом – до Shanghai Shuoyao та конкретного датацентру. За даними місцевих ЗМІ, об’єкт розрахований на розміщення до 800 тисяч серверів.
Bloomberg перевірив серійний номер стійки у відкритій базі даних гарантій і встановив, що її виготовила тайванська компанія Gigabyte Technology Co., яка збирає чипи Nvidia у сервери та серверні стійки.
Shanghai Shuoyao працює в датацентрі, пов’язаному з Еліс Хуанг, і має тісні зв’язки із сінгапурською компанією Megaspeed. США розслідують діяльність останньої через підозри в контрабандному постачанні чипів Nvidia до Китаю. Цього місяця Shanghai Shuoyao підтвердила, що є одним із постачальників послуг Megaspeed.
У 2024 році Megaspeed використовувала візуалізацію проєкту Yangtze River Delta, представляючи інвесторам свій найбільший датацентр. Компанія називала об’єкт «спеціалізованим», але не вказувала країну його розташування.
Водночас Bloomberg не має доказів того, що саме Megaspeed переправляла обладнання Nvidia до цього датацентру. Компанія заперечує будь-які порушення у відповідь на розслідування США та не відповіла на неодноразові запити видання щодо цього проєкту.
- 29 жовтня видання The New York Times повідомило, що американська розвідка близько року стежила за керівницею сінгапурської компанії Megaspeed Еліс Хуанг і що вона мала близькі стосунки з Дженсеном Хуангом.
- На початку листопада ряд американських медіа повідомили, про меморандум американської розвідки, в якому йшлося про те, що Міністерство державної безпеки КНР завербувало Еліс Хуанг для шпигунства за Дженсеном Хуангом.
- 8 листопада Дженсен Хуанг у листі до співробітників Nvidia визнав подружню невірність і бере на себе повну відповідальність.
- 9 листопада агенція Bloomberg повідомили про розбіжність приблизно в 50 тисяч чипів Nvidia між поставками Megaspeed і звітами Nvidia перед американською владою.
- 12 листопада рада директорів Nvidia оголосила про відставку Хуанга.
- Після своєї відставки Хуанг провів ряд консультацій з урядом США та директорами Nvidia щодо можливості свого повернення. Ряд топів Кремнієвої долини підписали відкритий лист із закликом повернути його на посаду.
- 17 листопада Міністерство юстиції та Міністерство торгівлі США повідомили, що розслідують діяльність Megaspeed із 2024 року.
- 18 листопада рада директорів компанії повідомила, що не розглядає можливість повернення Хуанга.
- 1 грудня Хуанг має дати свідчення у Конгресі США щодо експортного контролю та своїх зв’язків з агенткою китайської розвідки.
- Дженсен Хуанг володіє 3,9% акцій Nvidia, завдяки чому він є одним з найбагатших людей світу. Його сттаткиоціюють в приблизно $145-148 млрд.
- 23 листопада Рада директорів Nvidia поновила співзасновника компанії Дженсена Хуанга на посаді головного виконавчого директора.