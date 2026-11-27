Український розробник систем автономності Dwarf Engineering підписав меморандум про партнерство з німецькою defence-tech компанією Project Q. Сторони планують інтегрувати програмну платформу KordycepsOS української компанії з німецькою системою HYDRIS. Про це Dwarf Engineering повідомила у соцмережах.

Платформа KordycepsOS від Dwarf Engineering дає змогу встановлювати й оновлювати програмне забезпечення різних розробників на безпілотниках різних типів. В свою чергу, HYDRIS об’єднує дані сенсорів, безпілотних систем і комплексів командування та управління в єдиному інформаційному середовищі.

У межах партнерства компанії опрацьовують можливість запуску HYDRIS як окремого модуля на KordycepsOS. Це має забезпечити передавання даних від зовнішніх сенсорів безпосередньо на борт безпілотників, а також надходження інформації з дронів до підключених до HYDRIS систем управління та планування місій.

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Як повідомив CGO Dwarf Engineering Максим Зубенко виданню Defender Media, ще одним напрямом співпраці стане розроблення відкритих інтерфейсів, SDK та конекторів. Вони мають спростити інтеграцію рішень сторонніх виробників і розробників в обидві платформи.

«Логіка в обох проєктах однакова: інтегрувався один раз, а не переписуєш інтеграцію під кожного замовника. Для виробника це менше інженерних годин, для військових це швидший перехід від нової можливості до використання на фронті», — пояснив Максим Зубенко.

Dwarf Engineering — українська defence-tech компанія, заснована у 2023 році. Спеціалізується на розробленні програмного забезпечення та технологічної інфраструктури для автономних безпілотних систем. Серед основних продуктів компанії — захищена операційна система KordycepsOS та Narsil — система автономного наведення для FPV-дронів.

Project Q — німецька defence-tech компанія зі штаб-квартирою в Мюнхені та офісом у Берліні. Вона розробляє програмні рішення для інтеграції оборонних технологій, зокрема сенсорів, безпілотних систем і комплексів командування та управління. Її основний продукт — відкрита модульна платформа HYDRIS. У 2026 році компанія залучила €15 млн інвестицій для подальшого розвитку платформи.