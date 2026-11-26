Українсько-естонська компанія Ark Robotics домовилась про співпрацю з британською OM Defence Systems. Сторони хочуть вивести робототехнічні технології та системи автономного управління Ark Robotics на ринок Великої Британії. Про це Ark Robotics повідомила у соцмережах.

Відповідний меморандум компанії підписали під час заходу Future Land Forces за участі організації Defence Leaders. У межах співпраці компанії планують розглянути інтеграцію ключових можливостей Frontier, зокрема дистанційного керування, управління групами роботів та автономного виконання завдань на основі визначених цілей.

Як зазначили у компанії, ці технології дозволяють одному оператору керувати кількома роботизованими системами одночасно, призначати їм завдання та контролювати їх виконання без необхідності постійного дистанційного керування кожним окремим роботом.

Ark Robotics — українсько-естонська оборонна технологічна компанія, заснована у 2024 році. Вона розробляє безпілотні роботизовані системи та програмне забезпечення для їх автономного управління. Її ключова розробка — Frontier System, платформа для дистанційного керування та координації груп роботів у повітрі, на землі й на морі. Компанія також виробляє власні наземні роботизовані комплекси, зокрема A1, M4 та X1.