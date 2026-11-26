42-річного гітариста звинуватили у неетичній поведінці та домаганнях до неповнолітніх. Музикант це заперечує.

Український пост-панк гурт Spokusy не братиме участь у національному відборі на "Євробачення – 2027" через неетичну поведінку та висловлювання співзасновника - гітариста та співавтора пісні Ігоря Черепанова.

Таке рішення ухвалив Оргкомітет Нацвідбору на позачерговому засіданні 26 листопада, повідомляє Суспільне мовлення.

Зазначається, що перед затвердженням лонглиста оргкомітет перевіряє усіх виконавців на репутаційні ризики.

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Після оприлюднення інформації про спілкування Черепанова з неповнолітніми особами, що має ознаки грумінгу, було скликано позачергове засідання Оргкомітету.

"Суспільне категорично засуджує стосунки, грумінг та будь-яку комунікацію сексуального характеру з неповнолітніми особами. Гурт Spokusy дискваліфіковано через порушення пункту 4.6. Правил Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2027 — відсутність під час участі у відборі та в минулому неетичної поведінки чи висловлювань учасника", - йдеться в повідомленні.

Черепанов у коментарі "Суспільне Культура" назвав звинувачення наклепом. Він заявив, що дотримується чіткої позиції - "жодних романтичних стосунків і зустрічей з дівчатами до 18 років".

"Міг написати в приватні повідомлення якісь дурниці в жартівливій формі, не розуміючи віку, але ні про які зустрічі не йшлося", - пояснив музикант.

Він також зауважив, що скриншот розмови, що надала одна з дівчат, був обрізаний.

Наразі участь у Нацвідборі-2027 продовжать 17 учасників. Найближчим часом буде обрано фіналістів. У фіналі, який відбудеться у лютому 2027 року, візьмуть участь мінімум сім виконавців. Як і в попередні роки, переможця визначать за результатами голосування журі та глядачів.