Майбутні журналісти зможуть учитися на практиці редакції, а також – долучитися до спільних форумів, конференцій та відкритих зустрічей.

Університет Короля Данила уклав меморандум про партнерство з виданням «Лівий берег». Участь у підписанні взяла шеф-редакторка видання Соня Кошкіна.

Про це повідомляється на сторінці УКД.

Домовленості передбачають залучення фахівців видання до проведення лекцій, практикумів, тренінгів, роботи в атестаційних комісіях, а також - спільні форуми, конференції і відкриті зустрічі. В університеті переконані, що співпраця з LB.ua відкриває для студентів вихід у реальне медіасередовище.

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"Підписання договору про співпрацю з виданням “Лівий берег” стало ще одним кроком до посилення взаємодії між освітою та медіасферою. Переконані, що взаємодія з провідними українськими медіа сприятиме розвитку професійних компетентностей молоді, формуванню критичного мислення та підготовці фахівців, готових відповідати на виклики сучасного інформаційного простору", – зазначив ректор УКД Мирослав Луцький.

Фото: УКД

Шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна назвала Меморандум логічним продовженням співпраці, адже кілька днів на місяць вона їздить в університет на модульне викладання.

«Я дуже добре знаю, що значить на початку професійного шляху знайти "свою" редакцію, або принаймні ментора. Важливо, щоб майбутні журналісти вчилися на практиці провідних редакцій», – прокоментувала вона.

Кошкіна розповіла, що домовленість почали реалізовувати в той же день – журналістка LB.ua Анжеліка Сизоненко підготувала для студентів лекцію про те, як влаштоване «залаштунки» YouTube редакції, і чим це відрізняється від роботи на телебаченні. Серед основних тем були: «Як створювати крутий відео-контент, який збиратиме мільйони в YouTube?»; «Що таке якісний сторітелінг?»; «Як розмовляти з людьми, щоб їхні історії запам'ятовувалися?».