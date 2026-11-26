Попередньо постраждала одна людина. Інформацію щодо потерпілих та наслідки удару уточнюють.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

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Під удар ворога потрапив Шевченківський район міста, а згодом і Космічний.

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