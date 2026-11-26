Російська армія вранці вдарила про Шевченківському району Запоріжжя.
Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.
Попередньо постраждала одна людина. Інформацію щодо потерпілих та наслідки удару уточнюють.
Близько обіду ворог атакував FPV-дронами Космічний район міста. Трьом постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
- Напередодні внаслідок ранкового удару по Шевченківському району Запоріжжя постраждали дев’ятеро людей, серед них двоє дітей віком 5 і 11 років. Через вибухову хвилю та уламки були пошкоджені житлові будинки й автомобілі, рятувальники загасили пожежу в гаражі та двох машинах. Із заблокованих квартир визволили п’ятьох людей, зокрема трьох дітей.
- Пізніше російські війська атакували Космічний район міста. Там були поранені п’ятеро людей, серед них дитина. Пошкоджені близько десяти приватних будинків, складська будівля й автомобілі, на території автотранспортного підприємства виникла пожежа.