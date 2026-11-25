Під обстріли потрапили Шевченківський і Космічний райони міста.

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Російські війська атакували Шевченківський район Запоріжжя. Спершу повідомляли про одного пораненого, згодом кількість постраждалих зросла до 9 людей, з них двоє – діти.

Про це розповів тимчасовий виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Внаслідок удару пошкоджені багатоповерхівки й автомобілі. На фото видно значні руйнування.

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У ДСНС уточнили, що внаслідок ранкового російського удару по Запоріжжю травмувалися 9 людей: троє чоловіків віком 32, 71 і 74 роки, 88-річна жінка та діти 5 і 11 років. Їм надають необхідну допомогу. Кількість постраждалих ще уточнюють.

На місці удару рятувальники загасили гараж і два автомобілі. Через вибухову хвилю та уламки пошкоджені житлові будинки. Надзвичайники визволили із заблокованих квартир п’ятьох людей, серед них – трьох дітей. Психологи ДСНС надали допомогу 19 громадянам.

Аварійно-рятувальні роботи завершили. На місці працювали екстрені служби.

Оновлення. Близько 15:00 Михайло Семікін повідомив про повторну атаку по обласному центру. Російські війська завдали удару по Космічному району Запоріжжя. Наразі відомо про п'ятьох поранених, серед них - дитина.

"Росіяни атакували приватний сектор та територію автотранспортного підприємства. Пошкоджено близько 10 приватних будинків, складську будівлю та автомобілі. На території підприємства виникла пожежа", - уточнив Семікін.

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА