Російські війська атакували Шевченківський район Запоріжжя. Спершу повідомляли про одного пораненого, згодом кількість постраждалих зросла до 9 людей, з них двоє – діти.
Про це розповів тимчасовий виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.
Внаслідок удару пошкоджені багатоповерхівки й автомобілі. На фото видно значні руйнування.
У ДСНС уточнили, що внаслідок ранкового російського удару по Запоріжжю травмувалися 9 людей: троє чоловіків віком 32, 71 і 74 роки, 88-річна жінка та діти 5 і 11 років. Їм надають необхідну допомогу. Кількість постраждалих ще уточнюють.
На місці удару рятувальники загасили гараж і два автомобілі. Через вибухову хвилю та уламки пошкоджені житлові будинки. Надзвичайники визволили із заблокованих квартир п’ятьох людей, серед них – трьох дітей. Психологи ДСНС надали допомогу 19 громадянам.
Аварійно-рятувальні роботи завершили. На місці працювали екстрені служби.
Оновлення. Близько 15:00 Михайло Семікін повідомив про повторну атаку по обласному центру. Російські війська завдали удару по Космічному району Запоріжжя. Наразі відомо про п'ятьох поранених, серед них - дитина.
"Росіяни атакували приватний сектор та територію автотранспортного підприємства. Пошкоджено близько 10 приватних будинків, складську будівлю та автомобілі. На території підприємства виникла пожежа", - уточнив Семікін.
- 24 листопада російські війська атакували Запоріжжя після четвертої ранку. Загинули двоє людей, ще 48 дістали поранення, серед них четверо дітей. Росіяни застосували чотири авіабомби ФАБ-500 з УМПК і безпілотник типу "Шахед".
- Влучання зафіксували біля дев’ятиповерхового будинку, в п’ятиповерхівку та приватну забудову. Частково зруйновані житлові будинки, пошкоджені багатоповерхівки, автомобілі й об’єкт транспортної інфраструктури.